15. März 2019, 22:03 Uhr Integration verhindert Gefangen im Labyrinth der Bürokratie

Eine junge Syrerin verliert ihre Wohnung in Freising, in Emmering hat sie endlich eine neue gefunden. Doch sie darf den Landkreis nicht verlassen

Von Laura Dahmer, Fürstenfeldbruck/Freising

Sie hat eine Wohnung gesucht, eine Wohnung gefunden und sitzt wohl trotzdem bald mit Schulden auf der Straße. Und das nur, weil die neue Bleibe im falschen Landkreis liegt. Es ist eine Geschichte, bei der am Ende wohl alle Recht haben und die sich trotzdem nur schwer begreifen lässt.

Alia (Name geändert) ist seit zweieinhalb Jahren als Geflüchtete in Freising anerkannt. Sie hat sich seitdem gut integriert, spielt Theater beim Münchner Verein "Zuflucht Kultur", betreut ehrenamtlich Kinder im "Alte Heimat Kreis München" und macht seit September 2018 eine Ausbildung zur Kinderpflegerin in der Landeshauptstadt. Doch jetzt muss die Syrerin bis Mai umziehen, weil ihr in Freising die Wohnung gekündigt wurde. Nach langem Suchen hat sie eine neue Bleibe gefunden, in Emmering im Landkreis Fürstenfeldbruck. Aber: Alia hat eine dreijährige Wohnsitzauflage, die sie noch für vier Monate gesetzlich an Freising bindet. Ihren Antrag, diese Auflage aufzuheben, hat die Ausländerbehörde abgelehnt. Obwohl sie seit dem 1. Januar eine bezugsfertige Wohnung hat, wird Alia obdachlos.

Ihre Einzimmerwohnung in Freising, in der sie gemeinsam mit ihrem herzkranken Vater lebt, wurde Alia im Januar gekündigt. "Das war auch nur eine Übergangslösung", erzählt die 25-Jährige. Schon beim Einzug machten die Vermieter darauf aufmerksam, dass Vater und Tochter nur vorübergehend beide dort wohnen können, da das Zimmer nicht für zwei Bewohner geeignet ist. Deshalb suchte Alia schon länger eine neue Bleibe. "Ich habe mich in Freising und München umgesehen, aber es ist sehr schwer." In Emmering wurde die Syrerin endlich fündig und unterschrieb sofort den Mietvertrag. Erst danach stellte sie den Antrag zur Aufhebung der Wohnsitzauflage bei der Ausländerbehörde in Freising, die diesen in Rücksprache mit Fürstenfeldbruck ablehnte. Weil Fürstenfeldbruck sich dagegen aussprach, wie Luitgard Reigl, Leiterin der dortigen Ausländerbehörde, bestätigt. Ihre Begründung: "Die Betroffene macht eine unbezahlte Vollzeitschulausbildung und muss aus öffentlichen Mitteln finanziert werden." Da sich die Schule in München befindet, sehe man keine Notwendigkeit für den Umzug nach Fürstenfeldbruck. "Das war keine Prinzipienreiterei, wir haben geltendes Recht angewendet."

Die 25-jährige Alia und Gudrun Gehrt, die sich für die Syrerin einsetzt, sehen das anders und können die Entscheidung der Ausländerbehörde nicht nachvollziehen. Sie pochen auf den ersten Abschnitt des Paragrafen 12a des Aufenthaltsgesetzes, in dem es heißt: Die Wohnsitzauflage "findet keine Anwendung, wenn der Ausländer (...) in einem Studien- oder Ausbildungsverhältnis steht". Die Ausländerbehörde in Freising erklärt, dieser Abschnitt "gilt grundsätzlich nur für den Zeitpunkt der erstmaligen Erteilung der Aufenthaltserlaubnis". Um eine Wohnsitzauflage zu umgehen, hätte Alia den Ausbildungsplatz bereits bei der Anerkennung haben müssen.

Die junge Frau verliert nun zwei Wohnungen und hat Schulden. "Wir haben im Bekanntenkreis Geld gesammelt und so die ersten zwei Monatsmieten stemmen können", erzählt Gudrun Gehrt. Die Vermieterin in Emmering wolle nun auf die dreimonatige Kündigungsfrist bestehen. Noch drei weitere Monatsmieten muss Alia auftreiben, in der Wohnung leben darf sie nicht. Gudrun Gehrt wandte sich an die Integrationsbeauftragte Bayerns, Gudrun Brendel-Fischer. Doch Fürstenfeldbruck hält an der Entscheidung fest. Gehrt will es, mit wenig Hoffnung, auf Bundesebene versuchen.