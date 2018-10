4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Integration Neuer Kurs für Migrantinnen

Von SZ, Dachau

Ein neuer Kurs des Dachauer Forum speziell für Frauen mit Migrationshintergrund und mit Kinderbetreuung startet am Montag, 15. Oktober, um 9.30 Uhr in Karlsfeld. Es handelt sich um acht Termine, die jeweils am Montag stattfinden. Der Kurs ist kostenfrei. Die Frauen bekommen praktische Hilfen für Ihren Alltag, Informationen über das neue Land, in dem Sie leben, und sie können sich mit andern Frauen austauschen. Die Kursleiterinnen Szilvia Jördens und Yasemin Calis sprechen Themen an wie Kindererziehung, das Zusammenleben von Mann und Frau und Feste und Bräuche in Bayern. Der Kurs wird gefördert im Rahmen des Modellprojektes "Leben in Bayern" durch das Innenministerium und unterstützt von vhs Karlsfeld, Caritas-Zentrum Dachau, Helferkreis Karlsfeld sowie dem Landkreis Dachau. Für die Anmeldung oder weitere Informationen steht das Dachauer Forum unter Telefon 08131/996880 oder per Mail unter info@dachauer-forum.de zur Verfügung.