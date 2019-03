21. März 2019, 22:06 Uhr Integration Chancen nutzen

Julius Fogelstaller kümmert sich im Landratsamt um die Helferkreise

Der neue Integrationslotse im Landratsamt Dachau heißt Julius Fogelstaller. Als hauptamtlicher Mitarbeiter ist er seit Januar der Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Asyl-Helferkreise im Landkreis. "Durch die vom Bayerischen Innenministerium geförderte Stelle sollen in Zukunft die Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Asylarbeit weiter gestärkt und diese dadurch unterstützt werden", schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. In Zusammenarbeit mit allen im Landkreis bereits schon seit Jahren aktiven Ehren- und Hauptamtlichen wolle Fogelstaller dazu beitragen, "dass die große Chance, die sich mit der Zuwanderung bietet, nicht ungenutzt bleibt". Beiderseitiges Verständnis und Akzeptanz seien die Grundlage für eine gelingende Integration der Geflüchteten in die deutsche Gesellschaft.

Die Asyl-Helferkreise stemmen seit Jahren eine wichtige Integrationsaufgabe, indem sie Bewohner in den Gemeinschaftsunterkünften betreuen. Sie unterstützen die Geflüchteten zum Beispiel bei der Bewältigung des Alltags in der neuen Lebensumgebung, führen Deutschkurse durch oder helfen beim Finden einer eigenen Wohnung, eines Ausbildungsplatzes oder einer Arbeitsstelle.

Ein erstes Projekt, an dem Fogelstaller mitwirkt, ist bereits in Planung: Da immer auch neue Ehrenamtliche gesucht werden, die sich in den Helferkreisen engagieren möchten, findet am Samstag, 6. April, im Pfarrsaal St. Maria und Nikolaus, Heinrich-Nicolaus-Straße 5, ein Infotag zum Thema Ehrenamt in der Asyl-Arbeit statt. Unter dem Titel "Startklar ins Ehrenamt" sind alle Interessierten eingeladen, die zukünftig ebenfalls einen Beitrag zur Integration leisten möchten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer Interesse hat, zukünftig im Bereich Asyl und Integration aktiv zu werden, und an dem Infotag teilnehmen möchte, kann sich entweder über den Integrationslotsen informieren per Mail an Julius.Fogelstaller@LRA-DAH.Bayern.de oder auch gleich auf der Homepage www.dachauer-forum.de anmelden.