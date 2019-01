30. Januar 2019, 22:15 Uhr Integration Bundeskabinett beruft Löwl in Fachkommission

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Fachkommission zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit einberufen. Mitglied ist auch der Dachauer Landrat Stefan Löwl (CSU) als "Vertreter der kommunalen Praxis sowie Experte hinsichtlich von Fragen zur unmittelbaren Rechtsanwendung". Das hat das Landratsamt Dachau mitgeteilt. Ziel der Kommission ist es demnach, die wirtschaftlichen, arbeitsmarktpolitischen, gesellschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen für Integration zu beschreiben und Vorschläge für Standards zu machen, wie diese verbessert werden können. Hierfür sollen die Mitglieder strukturelle Fragen der Daseinsvorsorge und sozio-kulturelle Fragen wie die Wertevermittlung in den Blick nehmen. "Gerade die konkrete Umsetzung von Gesetzen und Entscheidungen vor Ort sowie die Rolle der Kommunen bei der Integration, auch außerhalb der Großstädte, ist bei allen Überlegungen zu beachten und zu reflektieren", so Löwl. Den Vorsitz der Kommission übernehmen Derya Çağlar (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, und Ashok-Alexander Sridharan (CDU), Oberbürgermeister von Bonn. Ihre kurz- bis mittelfristig ausgerichteten Empfehlungen wollen die Mitglieder 2020 in Form eines Berichts präsentieren, der dem Bundestag vorgelegt werden soll.