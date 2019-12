Das Instrumental-Ensemble Quadro Nuevo beschränkte sich bei seinem Konzert in der Schönbrunner Kirche Sankt Josef nicht nur auf die christlichen Adventslieder, sondern unternahm durch seine Song-Auswahl Ausflüge nach Frankreich, Ägypten, Polen, Spanien, in die Türkei und nach Amerika, angereichert um jiddische Melodien. Mit ihrer Spiellust beherrschten sie die Stücke bravourös und überraschten das Publikum mit ihren kreativen Arrangements. Mit "A Little Town of Bethlehem" und "Es wird scho glei dumpa" bedankte sich Quadro Nuevo für den lange anhaltenden Applaus beim begeisterten Publikum.