25. April 2019, 22:15 Uhr Inspirationen Kreativtag in der Natur

Die katholische Landvolkshochschule Petersberg veranstaltet am Samstag, 4. Mai, von 9.30 bis 17 Uhr einen Kreativtag in der Natur. Waldpädagogin und Forstwirtin Anke Simon zeigt den Teilnehmern, "dass die Natur zu jeder Jahreszeit und an jedem Ort eine Fülle von Materialien und Möglichkeiten bietet, die zum Gestalten von Mitbringseln inspirieren", heißt es in einer Pressemitteilung. Altbewährtes werde neugestaltet und Neues ausprobiert. "Allein die Suche nach Zutaten und Materialien rund um den Petersberg ist schon ein Erlebnis." Der Kurs bietet Ideen für kleine leckere Geschenke ohne Zusatz- und Duftstoffe, Plastikverpackung oder künstliche Konservierungsstoffe. Selbst hergestellt, schön verpackt und mit Herz verschenkt sind sie etwas Besonderes, das so nicht gekauft werden kann. Die Referentin bietet zudem eine Fülle an Büchern und Broschüren zum Stöbern und Inspirieren an und gibt Tipps für Mitbringsel zu allen Jahreszeiten. Die Kosten betragen 55 Euro für die Seminargebühr und 15 Euro für die Verpflegung. Nähere Informationen etwa zur Anmeldung finden Interessierte unter Telefon 08138/93130 oder online unter www.der-petersberg.de.