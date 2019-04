8. April 2019, 22:16 Uhr Insekten auf Nistplatzsuche Vorsicht vor Wespen im Rollladenkasten

Das Landratsamt warnt vor Wespen und Hornissen in Rollladenkästen und auf Balkonen. Zur Zeit sind diese Insekten auf Nistplatzsuche. Je nach Art werden Nester freihängend in Hecken, auf Bäumen oder in dunklen Hohlräumen wie Mauselöchern, Vogelnistkästen, Dachböden und immer wieder auch in Kissentruhen auf dem Balkon oder in Rollladenkästen gebaut. Meist bleibt ein Nest so lange unbemerkt, bis gegen Juli bereits größere Volksstärken erreicht werden.

Das Landratsamt empfiehlt, die noch wespen- und hornissenfreie Zeit zu nutzen und die Rollladenkästen, Terrassen und Balkone insektensicher zu machen, da eine spätere Umsiedlung der geschützten Tiere mit einigem Aufwand und Kosten verbunden ist. Der Fachhandel kennt Abdichtmöglichkeiten für den jeweiligen Rollladentyp. An der Stoppleiste des Rollladens hilft eine Bürstenleiste oder eine Profilgummidichtung. Der Rolladen sollte mehrmals täglich bewegt werden. Auch Nelkenöl auf einem Wattebausch links und rechts in die Hohlräume des Rollladenkastens geschoben, soll Insekten vertreiben. Außenschränke und Truhen sollten abgedichtet oder im April ins Haus geholt werden. Hat eine Wespen- oder Hornissenkönigin bereits mit dem Nestbau begonnen und Eier gelegt, lässt sie sich nicht mehr vertreiben. Es darf dann nicht mehr versucht werden sie mit Nelkenöl zu vertreiben, dies könnte zu einer Verteidigungsreaktion des Tieres führen. Der Rollladen soll dann oben gelassen werden, um den Besiedelungsraum klein zu halten. Rat erteilt die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Dachau unter Telefon 08131/ 74-450.