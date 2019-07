4. Juli 2019, 21:47 Uhr Ins Berchtesgadener Land Anmeldung für Ausflüge mit dem ASV Dachau

Der diesjährige Vereinsausflug des ASV Dachau am Samstag, 27. Juli, geht ins Berchtesgadener Land. Auf dem Programm stehen ein Besuch des Salzbergwerks, der Enzianbrennerei Grassl und eine Fahrt Richtung Chiemsee über die Roßfeld-Panoramastraße. Abfahrt ist um 7 Uhr am ASV, Rückkehr gegen 21 Uhr. Der Unkostenbeitrag (inklusive Eintritt ins Salzbergwerk) beträgt 30 Euro. Eine Anmeldung ist bis 19. Juli im ASV-Büro möglich (info@asv-dachau.de oder 08131 / 568 10). Ein zweiter Ausflug ist in diesem Sommer zum Tölzer Töpfermarkt geplant. Am Samstag, 17. August, geht es um 8.20 Uhr mit S-Bahn und BOB nach Bad Tölz, wo neben dem bekannten Kunstmarkt auch die Heilig-Kreuz-Kirche auf dem Kalvarienberg zu einem Besuch einlädt. Gegen 16.30 wird die Ausflugsgruppe wieder in Dachau sein. Anmeldung bis 9. August, ebenfalls im ASV-Büro.