30. Mai 2019

Der Landkreis hilft im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der Initiative "Deutschland summt!", Bienen zu schützen und ruft dazu auf, sich an einem Fotowettbewerb des Bürgermagazins Kreis. Blick zu beteiligen. Um mitzumachen, muss man eine Biene fotografieren. Das schönste Bienenfoto wird ausgezeichnet. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für einen Gartenfachmarkt, der Sieger darf dort 100 Euro ausgeben. Die Plätze zwei und drei erhalten Einkaufsgutscheine im Wert von 75 beziehungsweise 50 Euro. "Wichtig ist, dass auf dem Foto eine Biene mitsamt Blüte zu sehen ist. Egal ob an einer kleinen Topfpflanze oder inmitten einer ganzen Blumenwiese im Garten", teilt das Landratsamt mit. Das Foto muss einzeln per E-Mail in digitalem Format eingereicht werden. Jeder Teilnehmer kann maximal drei Fotos zum Wettbewerb schicken. Die Adresse lautet: pressestelle@lra-dah.bayern.de. Einsendeschluss ist der 12. Juli. Weitere Informationen unter www.kreisblick.de.