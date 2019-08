Um die Abenteuer eines Fisches geht es in einer Lesung für Kinder in der Karlsfelder Gemeindebücherei. Inge Straub liest aus dem Buch "Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee" von Marcus Pfister. Der Regenbogenfisch hat sich von seinem Schwarm entfernt und ist zur Unterwasserklippe geschwommen. Neugierig blickt der Regenbogenfisch in die Tiefe. Als eine Strömung seine letzte Glitzerschuppe abreißt und in die Tiefe treibt, schwimmt der Regenbogenfisch neugierig hinterher. Die Lesung findet am Donnerstag, 29. August, um 15 Uhr statt. Sie ist nur für Kinder ab vier Jahren geeignet.