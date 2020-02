Zum weltweiten Aktionstag "Safer Internet Day" findet an der Montessorischule Dachau am Donnerstag, 13. Februar, eine Infoveranstaltung der Stiftung Medienpädagogik Bayern zum Thema Handynutzung in der Familie statt. Der Trend ist klar: Immer früher und öfter nutzen Kinder heute ein Smartphone. Schon jeder zweite Grundschüler hat ein eigenes Gerät, das größtenteils ohne Kontrolle der Eltern bedient wird. Für die Kinder zählen die sozialen Funktionen des Handys - Statussymbol und Austausch im Freundeskreis. Aber auch Eltern fühlen sich oft sicherer, wenn der Nachwuchs jederzeit erreichbar ist oder zumindest geortet werden kann. Allerdings wurde inzwischen in mehreren Studien nachgewiesen, dass eine übermäßige Handynutzung der Entwicklung des Gehirns schaden kann. Expertin Christa Gmeiner will in ihrem Vortrag Fragen nachgehen, wie: Ist mein Kind in der Lage verantwortungsvoll mit dem Handy umzugehen? Wie kann ich es als Mutter oder Vater dabei unterstützen? Und wie vermeiden wir lästige Konflikte um die Nutzungszeit? Der Vortrag ist für Eltern von Sechs- bis Zehnjährigen gedacht. Er beginnt um 20 Uhr. Die Infoveranstaltung zum Thema "Mediennutzung in der Familie" ist kostenlos und wird von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert.

