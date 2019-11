Infotag am Dachauer Landratsamt

Wer mehr über ein ehrenamtliches Engagement im Bereich Asyl und Integration erfahren möchte, hat dazu bei einem Infotag in den Räumen der Stabsstelle Ehrenamt, Bildung und Integration (EBI-Stelle) des Landratsamts Dachau Gelegenheit. Auf der kostenfreien Veranstaltung "Startklar ins Ehrenamt" am Freitag, 15. November, werden die Grundlagen des Aufenthalts- und Asylrechts sowie die Rahmenbedingungen der Mithilfe vermittelt. Angesprochen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die sich vorstellen können, die Integration von Asylsuchenden im Landkreis Dachau konkret zu unterstützen oder dies bereits tun. Fachleute aus der Ausländerbehörde und dem Sachgebiet Asyl des Landratsamts werden vor Ort sein, um die Gesetze zu den Themen Aufenthaltsstatus, Arbeitsgenehmigungen und Asylleistungen zu erläutern und Fragen dazu zu beantworten. Organisiert wird der Infotag von Integrationslotse Julius Fogelstaller und den Ehrenamtskoordinatorinnen des Caritas-Zentrums Dachau, Christine Torghele-Rüf und Gabriele Zapf. Sie werden ihre konkreten Arbeitsbereiche und Unterstützungsangebote für Ehrenamtliche vorstellen und praktische Übungen anbieten.

Die Veranstaltung findet von 14 bis 19 Uhr in den Räumen der "EBI-Stelle" in der Konrad-Adenauer-Straße 15 statt. Interessierte oder bereits Engagierte können sich persönlich im Caritas-Zentrum Dachau, telefonisch unter 08131 2981 950 oder per Mail ehrenamt.asyl.dachau@caritasmuenchen.de anmelden.