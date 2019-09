Anlässlich ihres 60-jährigen Gründungsjubiläums besucht die Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) im Herbst alle Dachauer Stadtteile. Ihre Besuche beginnt die ÜB am Samstag, 21. September, zwischen 9.30 und 11.30 Uhr am Ernst-Reuter-Platz in Dachau-Ost. An einem Infostand wartet unter anderem ein Jubiläumspreisrätsel auf die Passanten. Die anwesenden ÜB-Stadträte und Vorstandsmitglieder könnten vielleicht den einen oder anderen Hinweis zur Beantwortung geben. Zu gewinnen gibt es unter den richtigen Antworten je ein VIP-Paket für ein Eishockeyspiel der 1. Herrenmannschaft des ESV Dachau, einmal zwei Eintrittskarten für ein Spiel der 1. Herrenbasketballmannschaft der Dachau Spurs, einmal zwei Eintrittskarten für ein Spiel der 1. Herrenvolleyballmannschaft des ASV Dachau und einmal zwei Eintrittskarten für ein Theaterstück der Volksspielbühne des ASV Dachau. Vor Ort sein wird auch Oberbürgermeisterkandidat Peter Gampenrieder mit seinem Info-Taxi.