16. Juli 2019, 22:31 Uhr Informationsveranstaltung Was machen eigentlich Kreisräte?

"Was macht denn eigentlich der Kreistag?" Eine Antwort auf diese Frage erhalten Interessierte bei einer Informationsveranstaltung im Café Corso in der Altstadt am Sonntag, 21. Juli. Die Teilnehmer können Fragen stellen zu allen möglichen Themen: "Radwege, Straßen, Verkehr, Schule und Bildung, Naherholung, Landschaftsschutzgebiete, Krankenhaus, Sparkassen, Abfallwirtschaft und vieles mehr, damit beschäftigen sich die Kreisrätinnen und Kreisräte", heißt es in der Einladung. Landrat Stefan Löwl (CSU) steht Rede und Antwort. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und dauert bis 12 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.