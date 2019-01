25. Januar 2019, 21:40 Uhr Informationsveranstaltung Vor dem Start in das Schulleben

Vorbereitend auf das neue Schuljahr im September bietet die Grundschule Augustenfeld schon jetzt eine Informationsveranstaltung an. Angesprochen sind die Eltern künftiger Erstklässler. Sie erfahren auf dem Infoabend am Montag, 28. Januar, alles Wichtige zur Schule selbst, über die Voraussetzungen der Kinder für einen erfolgreichen Start ins Schulleben, und über Einrichtungen neben beziehungsweise in unmittelbarer Umgebung der Grundschule. Außerdem werden Maßnahmen zur Schulwegsicherheit besprochen. Die Informationsveranstaltung findet in der Aula der Grundschule Augustenfeld statt und beginnt um 19 Uhr.