26. April 2019, 21:51 Uhr Informationsveranstaltung Nachlass rechtzeitig und richtig regeln

Um Fragen zum Thema Erben und Vererben eine sensible Orientierung zu geben, bietet der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) eine Info-Veranstaltung an. Anwältin Melanie Jakobs aus dem gemeinnützigen Haus des Stiftens in München führt am Dienstag, 7. Mai, von 16 Uhr an im Rotkreuzhaus in Dachau, Rotkreuzplatz 3-4, auf eine "leicht verständliche Art und Weise" wie es in der Ankündigung heißt, in das Thema ein und beantwortet Fragen der Teilnehmer. Für Fördermitglieder und ihre Begleitpersonen ist der Eintritt frei, ansonsten beträgt die Gebühr 35 Euro. Aufgrund des limitierten Platzangebots wird bis zum 3. Mai um Anmeldung bei Lisa Babiel unter 08131/36 63 24 oder per Email unter babiel@kvdachau.brk.de gebeten. Die Anforderung einer kostenlosen Informationsbroschüre "Testament & Co." ist dort ebenfalls möglich.