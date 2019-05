10. Mai 2019, 22:04 Uhr Informationsabend Tückischer Krebs

Amper-Klinik klärt über Kopf-Hals-Tumore auf

Jährlich erkranken mehr als 10 000 Menschen in Deutschland an Kopf-Hals-Tumoren. Ob Kehlkopf-, Mundhöhlen- oder Speicheldrüsenkrebs, die bösartigen Gewebeneubildungen im Kopf- und Halsbereich sind besonders tückisch und die weltweit vierthäufigste Tumorart. Doch Betroffene im Landkreis Dachau haben Glück im Unglück: Im Helios-Amper-Klinikum in Dachau gibt es das erste außeruniversitäre Kopf-Hals-Tumorzentrum Bayerns, das 2017 von der deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert wurde. Unter der Führung der leitenden Oberärztin Michael Andratschke begann 2013 der Ausbau der Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde zum Tumorzentrum.

Größter Risikofaktor für die Erkrankung an einem Tumor im Kopf- oder Halsbereich ist das Rauchen: Neben Nikotin sind etwa 90 von 4800 Chemikalien im Tabakrauch nachgewiesenermaßen krebserregend. Bei einer Veranstaltung des Gesundheitsforums mit dem Titel "Risikofaktor Rauchen: Ursache für Kopf-, Hals-, Tumorerkrankungen" klärt Oberärztin Andratschke über die Ursachen, Symptome und Behandlungsformen von Kopf-Hals-Tumoren auf. Der Vortrag findet im Tagungsraum 1 (Untergeschoss) des Helios Amper-Klinikums Dachau am Mittwoch, 22. Mai, um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Im Anschluss an den Vortrag bleibt ausreichend Zeit für Fragen der Besucher.