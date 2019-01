25. Januar 2019, 21:40 Uhr Infoabende Mittlerer Schulabschluss

Die Staatliche Schulberatung im Landkreis Dachau bietet eine Informationsveranstaltung zum Thema mittlerer Schulabschluss (MSA) an. An diesem Abend besteht die Möglichkeit, die Angebote der Mittelschulen des Landkreises Dachau, welche einen Mittleren Schulabschluss anbieten, kennenzulernen. Ein M-Zug besteht an der Mittelschule Dachau-Süd, im Ganztag der Mittelschule Markt Indersdorf, M10 an der Mittelschule Bergkirchen und dem Modell der Mittelschule Karlsfeld. Der Informationsabend findet statt am Donnerstag, 31. Januar, 19 Uhr, in der Mittelschule Markt Indersdorf Wittelsbacherring 15.