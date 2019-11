Wer im Landkreis Dachau auf dem Bau, in der Gebäudereinigung oder in der Forst- und Landwirtschaft arbeitet, kann sich bei Problemen im Job an die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt wenden. Bei der IG Bau Oberbayern bekommen Beschäftigte außerdem Infos zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, zur beruflichen Fortbildung ebenso wie Servicetipps vom Urlaub bis zur Versicherung. Das Münchner Büro der Gewerkschaft ist geöffnet Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr sowie Montag bis Mittwoch zwischen 13 und 15.30 Uhr. Wer Fragen hat, kann sich unter Telefon 089 5441 050 oder per E-Mail an muenchen@igbau.de an das Büro wenden. Im Büro in Ingolstadt ist die IG Bau donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr zu sprechen (Telefon: 0841 32265, E-Mail: ingolstadt@igbau.de).

Allein im Kreis Dachau gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur 1600 Bauarbeiter und 1500 Reinigungskräfte. "Für viele Beschäftigte liegt in diesen Branchen noch immer einiges im Argen - gerade in kleinen Betrieben. Hier sollte niemand auf professionellen Rat verzichten", sagt IG Bau-Bezirksvorsitzender Michael Müller.