6. Mai 2019, 21:56 Uhr In St. Peter Biblische Texte in szenischer Aufführung

Die Pfarrei Sankt Peter organisiert am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr ein Veranstaltung zum Thema "Pascha - Am ersten Tag des Festes (Mk 14, 12-26)" im Pfarrheim in Dachau. Bei dem Bibliodrama werden biblische Texte auf eine kreative Art dargestellt, Teilnehmer übernehmen Rollen aus dem Ursprungstext und improvisieren innerhalb der Gruppe eine Aufführung der Bibelstelle. Passend zum Jahresthema des Dachauer Forums "Vergangenes erinnern - Gegenwart leben - Zukunft gestalten" soll die Heilsgeschichte auf diese Weise in der Gegenwart und außerhalb der Liturgie interpretiert werden. In dem Gespräch über den Text und durch das Rollenspiel wird ergründet, welche Bedeutung die Bibelstelle für die Teilnehmer in ihrem eigenen Glauben hat. Anmeldungen zum Bibliodrama werden telefonisch unter 08131/2809920 (Pfarrbüro) oder per E-Mail an die Adresse aelsen-heck@ebmuc.de entgegengenommen.