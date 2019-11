Giftige, ätzende oder schadstoffhaltige Stoffe gehören weder in die Mülltonne noch in den Ab-fluss. Für Problemabfälle gibt es das Giftmobil, das im Landkreis Dachau unterwegs ist. Nur so können diese Abfälle fachgerecht entsorgt werden. Am Samstag, 23. November, kommt das Giftmobil von 9 bis 11 Uhr nach Röhrmoos in die Schlammerstraße. Von 12.30 bis 14.30 Uhr hält es in der Amperpettenbacher Straße in Haimhausen. Angenommen werden Holzschutzmittel, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Lösemittel, Fotochemikalien, flüssige Lackreste, Reinigungsmittelreste, Säuren und vieles mehr. Die Abgabe am Giftmobil ist kostenlos. Die Problemabfälle sollten möglichst immer im Originalbehälter und nicht mit anderen Substanzen vermischt abgegeben werden. Es werden nur haushaltsübliche Mengen angenommen. Weitere Infos zum Giftmobil gibt die Abfallberatung des Landkreises Dachau unter Telefon 08131 74- 1469.