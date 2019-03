19. März 2019, 21:54 Uhr In München Caritas lädt Frauen zu einem Kinotag ein

Das Projekt Samba des Fachdienstes Asyl und Migration im Caritas-Zentrum Dachau lädt am Samstag, 23. März, Frauen mit und ohne Fluchterfahrung ins Kino ein. Gemeinsam wird ein englischsprachiger Film ausgewählt und in einem Münchner Kino besucht. Treffpunkte sind der Bahnhof Dachau und Karlsfeld. Danach findet eine Gesprächsrunde im Caritas-Zentrum statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Caritas um Anmeldung, persönlich, telefonisch unter 08131-298 1957 oder per E-Mail: asylprojekt.samba@caritasmuenchen.de.