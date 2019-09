Seit zwölf Jahren organisiert und leitet Heidrun Rogge die Hausaufgabenbetreuung an der Verbandsgrundschule Karlsfeld. (Eingang Pfarrer Goldammer- Weg) - ehrenamtlich wie ihre Helfer und Helferinnen. Von Montag bis Donnerstag von 12.15 bis 15 Uhr brauchen einige Kinder der zweiten bis vierten Klasse Hilfe bei den Hausaufgaben, weil sie zu Hause kaum Unterstützung haben. Die ersten Klassen fangen bereits um 11.30 Uhr an, sind aber dann meist bis ungefähr 12.30 Uhr fertig. Jeder Helfer soll nur einmal wöchentlich dabei sein. An denen aber mangelt es zurzeit: Heidrun Rogge sucht deshalb Karlsfelder, die Zeit und Lust haben, ehrenamtlich in ihrem Team mitzumachen und Freude am Umgang mit Kindern haben (Telefon: 08131/95008).