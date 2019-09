Die Wählergruppe Um(welt)denken sammelt am Samstag, 14.September, in Markt Indersdorf Altpapier. Sie fährt am Markt und Kloster Indersdorf vorbei, in Karpfhofen, Engelbrechtsmühle, Glonn, Ainhofen, Langenpettenbach, Westerholzhausen, Eichhofen, Ottmarshart, Ried und Frauenhofen. Wer sein Altpapier - keine Kartons oder Plastiktüten - von 9 Uhr an an die Straße legt, muss nicht selbst zum Container fahren. Dieser an in Rieder Straße von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Am selben Tag sammelt auch das Montessori Kinderhauses Dachau in Karlsfeld Altpapier. Der Erlös kommt der Einrichtung zu Gute. Von 8 Uhr sollte das Papier gebündelt am Straßenrand liegen. Die nächsten Termin sind der 12. Oktober und der 9. November.

Auch der SV Sulzemoos kümmert sich am kommenden Samstag um alte Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge und Telefonbücher, die von 8 Uhr an in den Hauseingängen zur Straßenseite liegen. Kartonagen, Verpackungsmaterial und Pappe jeder Art wird nicht eingesammelt. Plastiktüten bleiben ebenfalls liegen. Wer sich nicht auf den Service des Sportvereins verlassen will, kann sein Altpapier auch selbst zum Bauhof bringen. Am 14. September hat er von 9 bis 11 Uhr geöffnet und nimmt Papier entgegen.