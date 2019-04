17. April 2019, 22:03 Uhr In fünf Tagen Mutter und Vater verloren Zusammen bis zum Ende

Hospizbegleiter sind für Sterbende und deren Angehörige eine enorme Hilfe - wie ein tragischer Fall in Dachau zeigt

Von Thomas Radlmaier , Dachau

Als der Anruf kommt, beerdigt Hans Winter* seinen Vater. Er zieht das vibrierende Handy aus der Hosentasche und sieht die Nummer. Dachauer Vorwahl, dahinter die Ziffern sieben, sechs. Es ist das Krankenhaus. Winter eilt aus der Kirche St. Jakob, während der Diakon die Trauerfeier hält. Draußen hebt er ab. "Ihre Mutter ist soeben gestorben", sagt eine Palliativschwester. Es sind dies Worte für eine Tragödie, für die es eigentlich keine Worte gibt.

Freitag, 5. April. In Dachau haben die Glocken der Kirche St. Jakob gerade halb zwölf geschlagen. Hans Winter, 61, hat innerhalb von fünf Tagen Vater und Mutter verloren. Beide wurden 86 Jahre alt. Zusammen haben sie jahrzehntelang gelebt und geliebt. Und kurz nacheinander sind sie gestorben, als hätten sie sich für ein Rendezvous in der Ewigkeit verabredet. Der Sohn glaubt, dass seine Mutter den Vater nicht alleine gehen lassen wollte. "Die konnten nicht ohne einander." Auf dem Kranz, den Winters Mutter für ihren Mann angefertigt hat, steht: "In Liebe, deine Marianne". Winter weiß, sie ist jetzt bei ihm. Für immer.

Winter kann diesen doppelten Schicksalsschlag Tage später nicht fassen. 98 Stunden nach der Beerdigung sitzt er im Kursana-Altenheim und erzählt diese Geschichte. Nachts, wenn er wach im Bett liege, denkt er an seine Eltern, sagt er. Er rede dann vor sich hin und frage sie: "Wie habt ihr das gemacht?" Er meint damit: Wie konnten seine Eltern so kurz nacheinander sterben?

In diesem Zimmer verbrachte Hans Winters Vater seine letzten Stunden. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Wenige Wochen vor dem 5. April entscheiden sich Winter und seine Mutter, den kranken Vater von einer Akutgeriatrie im Süden Münchens nach Dachau ins Kursana-Altenheim zu verlegen. Die Klinik ist machtlos. Der 86-Jährige ist dement, er lässt sich nicht mehr helfen. Er weigert sich, einen Katheter legen zu lassen, Pflaster reißt er sich von der Haut, er will nicht essen und trinken. Eine seiner Nieren hat aufgehört zu arbeiten. Das Leben schwindet aus seinem Körper.

Als sie ihm die Infusion im Krankenhaus nehmen, ist sein Tod nur noch eine Frage der Zeit. Das ist allen klar. Winter mietet ein sogenanntes Ehegattenzimmer im Kursana, damit die Eltern die letzten Stunden miteinander verbringen können. Umgehend kümmert er sich um eine Hospizbegleitung. Das ist auch der Grund, warum er überhaupt mit einem Journalisten über sein Schicksal redet. Er hofft, dass sich Angehörige sterbender Menschen ein Beispiel nehmen und sich frühzeitig um eine Hospizbegleitung bemühen. "Es ist wichtig, dass das Menschliche nicht verloren geht. Bis zum Schluss", sagt er.

Die Hospizbegleiterin Ingrid Poltschek besuchte ihn zweimal. (Foto: Niels P. Jørgensen)

An diesem Nachmittag vier Tage nach der Beerdigung durchflutet das Licht der Aprilsonne die Gänge und Zimmer des Kursana-Altenheims. Hans Winter und Ingrid Poltschek sitzen sich an einem Tisch gegenüber. Poltschek, Brille, graues Haar, angenehm leise Stimme mit bayerischem Akzent, hat Winters Vater zweimal besucht. Die 68-Jährige engagiert sich seit 14 Jahren beim Elisabeth Hospizverein Dachau und ist eine von 43 Ehrenamtlichen, die Todkranke begleiten. Die Hospizbegleiter besuchen die Menschen dort, wo sie sind, zuhause oder im Pflege- und Krankenhaus. Sie versuchen, es dem Patienten bis zum Tod so angenehm wie möglich zu machen. Sie unterhalten sich, schweigen, gehen spazieren, halten die Hand, spielen Karten, singen, reden mit den Angehörigen oder beten, je nachdem, was der Sterbende wünscht. "Ich kann nicht helfen, aber aushalten, dass man zusammen das Leid trägt", sagt Poltschek. Für Sterbende, aber auch deren Familien sind die Begleiter eine kaum zu ermessende Hilfe. Doch die Betroffenen müssen diese Hilfe auch rechtzeitig verlangen. In Dachau verfügt der Verein nur über eine begrenzte Zahl an Ehrenamtlichen, die sich ihre Kräfte gut einteilen müssen. Zudem ist er auf Spenden angewiesen. Die Krankenkassen übernehmen nur einen Teil der Kosten für Fahrten und Fortbildungen.

Der erste Mensch, dem sie beim Sterben beistand, war ihre Mutter - sie verbrachten zusammen in einem Krankenhaus die letzte Nacht. Nachdem sie gemeinsam ein Vaterunser beteten, schlief die Mutter langsam ein. Heute ist sie ihrem "Herrgott so dankbar," sagt sie. "Dankbar, dass ich das Gefühl hatte, ich muss bei ihr schlafen. Es war in Ordnung, weil sie nicht alleine war." Für Poltschek war es ein Schlüsselerlebnis. Sie machte anschließend die Ausbildung zur Hospizbegleiterin.

Hospizbegleitung Menschen mit einer fortgeschrittenen Krankheit und ihre Angehörigen können unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung die Hospizbegleitung des Elisabeth-Hospizverein Dachau in Anspruch nehmen. Das Einsatzgebiet der Ehrenamtlichen sind die Stadt und der Landkreis Dachau. Die Koordinatorin Lucia Schmid erreicht man unter Telefon 08131/2981006 oder 0151/16743713. Hospizbegleiter sind ehrenamtlich tätig und stehen bis zur vier Stunden in der Woche zur Verfügung. Wer sich für eine Arbeit als Hospizbegleitung interessiert, findet Informationen etwa zu den erforderlichen Seminaren online unter www.hospizvereindachau.de. thra

Als sie Winters Vater vor wenigen Wochen zum ersten Mal trifft, sprechen sie über ihre ungarischen Wurzeln. Er ist in Ungarn auf die Welt gekommen, sie hat einen ungarischen Vater. Dann will er seine Ruhe haben. Poltschek unterhält sich daraufhin mit Winters Mutter. "Auch für sie war das wahnsinnig wichtig, dass sie mit jemanden reden konnte", sagt Winter heute. Beim zweiten und letzten Treffen mit der Hospizbegleiterin zwei Tage später geht es Winters Vater deutlich schlechter. Poltschek hält die meiste Zeit seine Hand. "Die hat er nicht mehr losgelassen", erzählt sie.

Viele schieben es immer wieder vor sich her, sich mit dem Tod der Eltern zu befassen. Das Kursana bietet Platz für 108 Menschen. Fast alle Bewohner sind beim zweiten Pflegegrad oder höher eingestuft. "Wir merken, dass die Menschen immer später und kränker zu uns kommen", sagt Direktor Thomas Liebhart. Viele würden nicht im Krankenhaus sterben wollen und sich kurzfristig im Altenheim einmieten. Die Zahl der Menschen, die nach ein paar Wochen nach ihrem Einzug sterben würden, nehme zu. Liebhart hat ausgerechnet, dass ein Bewohner im Kursana durchschnittlich 270 Tage verbringt. "Die Menschen haben bei uns ihre letzte Station."

Thomas Liebhart ist Direktor des Kursana-Altenheims. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Winter und seine Eltern hatten Vorsorge getroffen. Fünf Jahre ist es her, dass sie gemeinsam am Küchentisch sitzen. Vater, Mutter, Sohn. Die Eltern bereden mit ihm, wer entscheidet, wenn einem von beiden etwas zustößt und nicht mehr in der Lage ist, überhaupt irgendetwas zu entscheiden. Es geht um die sogenannte Betreuungsverfügung. Winter will, dass sich seine Eltern gegenseitig als Betreuer einsetzen. Der Vater ist dagegen und schlägt vor, dass der Sohn es machen soll. "Ihr könnt ja nicht miteinander gehen, das wird nicht klappen", habe er damals zum Vater gesagt, erzählt Winter. Dieser habe gelacht und gesagt: "Schau ma moi."

Am 1. April bekommt Winters Vater Besuch vom Diakon, der in fünf Tagen den Trauergottesdienst auf der Beerdigung halten wird und ein Freund der Familie ist. Als dieser das Zimmer verlässt und sich draußen mit Winters Frau unterhält, schläft der Vater für immer ein. "Er ist mit Absicht in den zehn Minuten gegangen, in denen niemand da war", glaubt Winter. Poltschek sagt: "Wir machen öfter die Erfahrung, dass die Menschen warten, bis alle weg sind."

An dem Tag vor der Beerdigung des Vaters wird Winter 61 Jahre alt. Doch seinen Geburtstag verbringt er im Dachauer Krankenhaus. Seine Mutter wurde vom Kursana dorthin verlegt. Ein Aneurysma in ihrem Bauch war geplatzt. Als sie eingeliefert wurde, war sie bewusstlos. Jetzt hat sie sich wieder stabilisiert. Winter glaubt, sie bleibt am Leben, damit er nicht für den Rest seines Lebens an seinem Geburtstag trauern muss. Die Ärzte gehen von Stunden aus.

Lucia Schmid, die Koordinatorin des Hospizvereins, besucht Winters Mutter aufgrund ihres Zustandes kurzfristig, um sie beim Sterben zu begleiten. Schmid erzählt von diesem Treffen: "Sie war ansprechbar, vollkommen klar. Sie hat gesagt: Der Papa holt mich jetzt." Papa, so nannte Winters Mutter ihren Mann.

Lucia Schmid ist Koordinatorin des Elisabeth-Hospizvereins. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Am Morgen des 5. April sieht Winter seine Mutter das letzte Mal lebend. Er verbringt ein paar Stunden mit ihr, dann muss er in die Kirche. Die Beerdigung des Vaters beginnt um 11.30 Uhr. Während die Trauergemeinde in St. Jakob zusammenkommt, fragt die Mutter die Pflegerin im Krankenhaus ständig nach der Uhrzeit. So hat man es Winter später erzählt. Winter sagt, seine Mutter habe gewusst, wann der Gottesdienst beginne und habe so lange durchgehalten.

Nachdem Winter draußen vor St. Jakob erfahren hat, dass seine Mutter gestorben ist, geht er zurück in die Kirche. Tränen laufen ihm über das Gesicht. Seine Frau umarmt ihn und informiert den Diakon. Dieser nimmt die Todesnachricht in die Messe auf und sagt allen Trauergästen, was passiert ist. Alle, auch Mesner und Organist, die seine Eltern noch nie gesehen haben, fangen an zu weinen. "Die ganze Kirche hat geflennt", erzählt Winter. "Das ist das Schicksal." Das nehme jeden mit.

Jetzt im Kursana zeigt Winter auf seinem Handy die Sterbekarte für seine Mutter. Auf der Rückseite ist ein Bild seiner Eltern zu sehen. Darüber steht: "Zusammen gelebt, zusammen geliebt, in Ewigkeit verbunden."

*Name der Familie geändert.