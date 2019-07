23. Juli 2019, 22:05 Uhr In Erdweg Italienischer Liederabend am Petersberg

In der Basilika am Petersberg findet am Mittwoch, 31. Juli, um 20 Uhr eine Liederreise durch Italien, "Carovana mediterranea", mit Eduardo Rolandelli und Stefan Starzer statt. Die beiden Künstler haben sich im Jahr 2016 zu gemeinsamen Projekten zusammengefunden ("Songs for a summer's night" und "Songs for a winter's night") und bieten jetzt das neue Programm "Carovana mediterranea" an. Gesungen und gespielt werden Lieder, die den typischen mediterranen Charakter wiedergeben. Der erste Teil widmet sich alten traditionellen Liedern aus Sardinien und dem Süden Italiens mit viel Melancholie und Poesie. Der zweite Teil beschäftigt sich mit den heutigen Liedermachern und Themen wie Migration und Freiheit. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Informationen bei der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg unter Telefon 08138/ 9313-0.