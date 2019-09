Aufgrund von Terminschwierigkeiten wird die Ausstellung "Bäume - Begegnungsorte für die Seele" entgegen der Ankündigung nur noch bis 12. Oktober zu den Öffnungszeiten der Landvolkshochschule Petersberg zu sehen. Vor dem Ende der Ausstellung ergänzen allerdings noch mehrere besondere Veranstaltungen das Programm rund um das Thema Baum und Wald.

Zunächst erzählt die Dachauer Försterin Lisa Schubert am Dienstag, 17. September, um 18 Uhr von denen im Landkreis vorkommenden Baumarten, naturnaher Waldwirtschaft und den Auswirkungen des Klimawandels auf die umliegende Natur. Der eineinhalbstündige Spaziergang rund um den Petersberg ist eine schöne Gelegenheit, einen der letzten Sommerabende zu genießen und den Wald einmal mit anderen Augen zu sehen. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Parkplatz bei der Basilika am Petersberg. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Besondere Töne präsentiert die vielseitige Künstlerin Lisa Schamberger mit ihrem Programm "Fest verwurzelt - Lieder von Bäumen" am Samstag, 21. September 2019 um 19 Uhr in der Basilika am Petersberg. Verschiedene Obertoninstrumente, doch vor allem Akkordeon und Hang begleiten den Gesang, der die Zuhörer auf eine musikalische Reise durch die Natur und die Baumwelten mitnimmt. Die Musik vom Schamberger ist Musik zum Träumen und Mitsingen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind allerdings erwünscht.

Die heilende Kraft der Bäume stellt die Heilpraktikerin und Kräuterpädagogin Sieglinde Bobinger-Widmann am Samstag, 28. September 2019 von 9.30 bis 17 Uhr vor. Die Teilnehmer erfahren in dem Vortrag Wertvolles über die Heilwirkung und Anwendungsmöglichkeiten von Bäumen, nehmen ein sogenanntes Waldbad, sammeln heilkräftige Bestandteile und setzen anschließend unter Anleitung von Bobinger-Widmann einen besonderen Essig und eine kräftigende Tinktur an, die sie im Anschluss an die Veranstaltung mit nach hause nehmen können. Für den spirituellen Rundgang "Die Heilkraft der Bäume" ist die Anmeldung vorab erforderlich. Die Kosten für das Seminar belaufen sich auf 40 Euro pro Person.

Das ganze Programm der Landvolkshochschule Petersberg finden Sie ausführlich unter www.der-petersberg.de. Eine Anmeldung ist zudem telefonisch unter 08138 93130 möglich.