In einem Cafe

Eine 66-jährige Frau hat sich in einem Café in Dachau am frühen Montagabend zwei Weißbier genehmigt und dazu noch eine Schachtel Zigaretten bestellt. Als sie ihre Zeche von 14 Euro bezahlen sollte, gestand die Dachauerin, kein Geld dabei zu haben. Nach diesem Bekenntnis wollte die Frau das Lokal verlassen. Daraufhin verständigte die Besitzerin des Cafés die Polizei. Nach Feststellung der Personalien wurde die 66-Jährige entlassen und ein Hausverbot seitens der Inhaberin ausgesprochen.