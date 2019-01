14. Januar 2019, 22:02 Uhr In der Unterführung Neue Bilderwand am Bahnhof

Moderne und informative Tafeln schaffen stimmiges Konzept

Die Unterführung am Dachauer S-Bahnhof einladender zu gestalten, das ist schon seit längerer Zeit der Wunsch der städtischen Tourist-Information gewesen. Dieser Wunsch wurde nun umgesetzt: mit modernen und informativen Fototafeln, die jetzt im Gang zwischen den Zugängen zu den Bahnsteigen und dem Bahnhofsvorplatz installiert wurden. Die Fotos greifen die zentralen Themen Dachaus als Tourismusstandort auf und wurden in Absprache mit der Bayerischen Schlösserverwaltung, der KZ-Gedenkstätte und dem Zweckverband Dachauer Galerien und Museen ausgewählt. Gezeigt werden beispielsweise die Gedenkstätte, aber auch Sehenswürdigkeiten in der Dachauer Altstadt. Gemeinsam mit den bereits zuvor an der gegenüberliegenden Wand installierten kleineren Fototafeln, die auf regelmäßig wiederkehrende und auch für Touristen interessante Veranstaltungen in Dachau wie Volksfest und Musiksommer hinweisen, ist es laut Stadt gelungen, "ein stimmiges, informatives und attraktives Gesamtbild am S-Bahnhof zu schaffen".