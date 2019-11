In der Sparkasse Dachau

"Buch und Buchkunst - Dr. Norbert Göttler und seine Künstlerfreundschaften" lautet der Titel der neuen Ausstellung von Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler, die seit Mittwoch in der Sparkasse Dachau am Sparkassenplatz 1 zu sehen ist. Noch bis zum 22. November kann man die Exponate während der regulären Öffnungszeiten der Filiale besuchen. Der Bezirksheimatpfleger, Schriftsteller und Filmemacher Göttler hat eine beachtliche Zahl an Romanen, Lyrik, Sachbüchern, Theaterstücken und Hörspielen geschrieben, denen die Sparkasse anlässlich seines 60. Geburtstags nun eine ganze Ausstellung gewidmet hat.