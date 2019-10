Der SV Sulzemoos veranstaltet am Donnerstag, 31. Oktober, wieder sein traditionelles Herbstwattrennen in der Mehrzweckhalle in Sulzemoos. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Sieger des Wattrennens erhalten jeweils einen Gutschein über 100 Euro als Preis. Außerdem sind Fleisch- und Wurstpreise sowie weitere Sachpreise zu gewinnen. Die am Wattrennen teilnehmenden Damen erhalten unabhängig von den Preisen jeweils eine Flasche Wein. Der SV Sulzemoos bittet um zahlreichen Besuch.