14. November 2018, 21:29 Uhr In der Landwirtschaftsschule Väter kochen mit ihren Kindern

Ran an den Herd heißt es am Samstag, 17. November, von 10 bis 12 Uhr für Väter und Kinder. Sie nehmen den Familientisch unter die Lupe, planen, kochen und verspeisen tolle Gerichte. Referentin Frau Bernhard, Hauswirtschaftsmeisterin und Expertin im Umgang mit Kindern, wird die Teilnehmergruppe von vier bis sechs Jahren und deren Väter an die Kochtöpfe locken. Hilfe bekommen sie von der Ernährungspyramide Die Kinder dürfen Lieblingsspeisen spielerisch mit Lebensmittelwürfeln und Bildern zusammenstellen und werden mit den Papas kochen und gemeinsam essen. Für die daheimgebliebenen Mamas gibt es Kostproben. Es wird darum gebeten, Transportbehältnisse mitzunehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich beim AELF Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/3223-0. Veranstaltungsort ist die Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck in der Abt-Thoma-Straße 1 im ersten Obergeschoss der Lehrküche. Die Veranstaltung ist ein Beitrag zur "Väter in Aktion" des Landratsamtes Fürstenfeldbruck.