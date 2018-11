14. November 2018, 21:28 Uhr In der KVD-Galerie Keramik, Stoff und Glas

Zehn bayerische Künstler zeigen ihre Arbeiten

Zehn ausgezeichnete Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker zeigen in der Galerie der Künstlervereinigung Dachau (KVD) und vis-á-vis bei Keramikerin Claudia Flach besondere Arbeiten aus verschiedensten künstlerischen und handwerklichen Bereichen. Bei der Ausstellung "handsomes 3" kann von Bildhauereibis Glaskunst einiges entdeckt werden. Die Künstlerinnen und Künstler leben zum Teil in Dachau und der näheren Umgebung, kommen aber auch aus Murnau, Feldafing und Oberfranken, um hier ihre besonderen Werkstücke zu präsentieren.

Erstmalig zeigt die Textilmanufaktur Sirko Galz ihre große Webkunst in Dachau. Sie dürfte eine der letzten europäischen Webereien sein, die feine Jacquard-Gewebe manuell in zarten Farbschattierungen herstellt. Die international bekannte Meisterin und Kuratorin in Sachen Papier, Helene Tschacher aus Mainburg, zeigt ihre Wandarbeiten und bietet außergewöhnliche Buchbindearbeiten. Bei Claudia Flach findet sich Keramik in verschiedensten Formen - von der Schale für den Tisch bis hin zur Blumenvase. Nicht nur Werkstücke sondern auch reine Kunstobjekte geben Inspiration und erfrischen den Blick auf das Wesentliche. Die Ausstellung wird am Freitag, 16. November, um 18 Uhr eröffnet und kann auch noch am Samstag und Sonntag, 17. / 18. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr besucht werden.