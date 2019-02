24. Februar 2019, 21:56 Uhr In der Kulturschranne Elektronische Ästhetik

Ein Trio sorgt im Dachauer Jazzclub für ein neuartiges Musik-Erlebnis

Von Andreas Pernpeintner, Dachau

Es ist nicht die erste Live-CD-Aufnahme, die man beim Dachauer Jazz e.V. erleben darf. Und das ist auch kein Wunder, denn beim Auftritt des Trios Malfon/Fernandez/Guy in der Kulturschranne zeigt sich mal wieder, dass der Dachauer Jazzclub mit seinem begeisterten und kundigen Publikum die bestmögliche Atmosphäre dafür bietet - wenn nicht gerade eine Pianissimopassage vom Küchenpersonal der Schranne mit einem unsensiblen Forte-Kontrapunkt weiterkomponiert wird. Derartige Ignoranz ist unangemessen. Denn dieses Konzert ist von einer wunderbaren Subtilität der Klangentwicklung geprägt und verdient maximale Aufmerksamkeit.

Subtil auch deshalb, weil die Darbietungen nur selten musikalische Einzelereignisse enthalten, die für sich gesehen auf schönen Klang bedacht sind, und sich dennoch in Summe ein frappierender Klangzauber einstellt. Ein Beispiel: Alle drei Musiker - Don Malfon am Alt- oder Baritonsaxofon, Agusti Fernandez am Klavier und Barry Guy am Kontrabass - pflegen die Lust am Geräuschhaften, präparieren ihre Instrumente, klemmen allerlei Gegenstände zwischen die Bass- und Klaviersaiten; Malfon stopft Blechdosen in den Schalltrichter oder schwenkt die Blechdosen vor dem Schalltrichter umher, was im akustischen Ergebnis beinahe dem sanften Tremoloeffekt eines Leslie-Kabinetts mit seinen rotierenden Lautsprechern ähnelt. Das klappert, schnarrt, wabert, schnattert und rauscht. Ja, es gibt Augenblicke, da setzen die drei Musiker das, was man als klassische Klangerzeugung bezeichnen könnte, vollständig aus. Dann sieht man zwar Klavier, Saxofon, Bass - und hört doch ganz andere Musik: Feine Obertöne schälen sich heraus. Und plötzlich überlagern sich die Ereignisse auf eine Weise, dass man beim Höreindruck fast an die prozessualen Sphärenklänge denken möchte, wie sie einst die elektronische Musik mit ihren experimentellen Verschaltungen von Sinusgeneratoren, Vocodern, anderen Klangfiltern und Rauschgeneratoren hervorbrachte. Wenn diese Hörassoziation nicht trügt und wenn sie sogar beabsichtigt sein sollte, dann ist das faszinierend: elektronische Ästhetik mit den Mitteln eines akustisch spielenden Trios.

Umso schöner ist die Wirkung, wenn zwischendurch auch die reine akustische Essenz hörbar wird. Schon bald nach der Pause ergibt sich ein solcher Moment: Fernandez befreit die Klaviersaiten von den schnarrenden und klappernden Gegenständen, beugt sich nicht in den Resonanzkörper, um darin herum zuklopfen und zu zupfen, sondern setzt sich - natürlich tut er das an diesem Abend öfter - an die Klaviatur und entlockt dem Instrument glockenhell pulsierende Intervalle. Guy zupft seinen Bass dazu unfassbar sanft und Malfon schweigt. Dieser impressionistische Gesang des Basses mit seiner spärlichen Klavierbegleitung ist herrlich, lyrisch, wunderschön - und leider zugleich der oben beschriebene Augenblick, in dem das Küchenpersonal klanglich besonders auffällig wird.

Damit soll nun freilich nicht der Eindruck vermittelt werden, diese melodische Passage hebe sich von den Geräuschkulissen drum herum positiv ab. Sie ist ein wunderbarer Kontrast, das Geräuschhafte aber nicht minder faszinierend: Manchmal verzahnen die drei Musiker ihre dichten, mitunter markant staccatierten Klangereignisse auf eine Weise, dass sich ein klarer, fasslich prägnanter Puls ergibt - obwohl kein Rhythmusinstrument agiert. Und auch sonst fließt diese Musik immer konkret voran, durchläuft dabei deutlich ausformulierte dynamische Prozesse, wird nie diffus.

Dieser virtuose, detailverliebte Umgang mit den musikalischen Parametern, dieses Zusammenspiel von versteckter Melodik, Obertönen, Mikrointervallen, Lautstärke- und Klangfarbenverläufen und diese Lust an der experimentellen, ergebnisoffenen und doch mit sicherem Feingespür gelenkten Klangerkundung machen dieses Konzert zu einem Erlebnis.