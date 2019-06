27. Juni 2019, 22:03 Uhr In der Basilika Geistliche Melodien des Mittelalters

In der Basilika am Petersberg findet am Sonntag, 30. Juni, um 17.30 Uhr ein Konzert mit dem Ensemble Expanding Time statt. Das Programm setzt sich zusammen aus geistlichen Melodien des Mittelalters, Kompositionen von Hildegard von Bingen (1098-1179), Rezitationen von Sufi-Gedichten der Mystikerin Rabi'a aus dem 9. Jahrhundert in arabischer Sprache und den außergewöhnlichen Klängen der Steinharfe. Inspiration sind frei fließende Formen, wie die der klösterlichen Psalmgesänge. Der menschliche Atem ist das Zeitmaß für Artikulation und Ausdrucksweise. Bewegungen und ortsspezifische Positionierungen im Raum geben dem Ort selbst eine eigene Stimme. "Expanding Time" ist eine Kooperation des Vokalensembles Vox Nostra mit den Sängern Philipp Cieslewicz (Countertenor), Burkard Wehner (Bariton, Ensembleleitung) und Werner Blau (Bass), sowie Normisa Pereira da Silva (Flöte), Rasha Ragab (Performance/Stimme) und Christoph Nicolaus (Steinharfe). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.