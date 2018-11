26. November 2018, 22:03 Uhr In der Ausstellung Neue Vitrinen in der KZ-Gedenkstätte

In der KZ-Gedenkstätte Dachau werden neugestaltete Vitrinen im ehemaligen Schubraum präsentiert. Bei der Ankunft im Konzentrationslager Dachau, das von 1933 bis 1945 existierte, mussten die Häftlinge im sogenannten Schubraum eine traumatische Aufnahmeprozedur unter Aufsicht von SS-Männern über sich ergehen lassen. Die neugestalteten Vitrinen der Hauptausstellung präsentieren nun am historischen Ort Kurzbiographien sowie Habseligkeiten ehemaliger Häftlinge, wie es in der Pressemitteilung der Gedenkstätte heißt. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Personalparkplatz an der Verwaltung der KZ-Gedenkstätte steht an diesem Abend zur Verfügung (vor dem zweiten ehemaligen Wachturm an der Alten Römerstraße links). Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 5. Dezember, im ehemaligen Schubraum, Hauptausstellung der KZ-Gedenkstätte Dachau, statt. Sie beginnt um 19 Uhr.