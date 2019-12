Aus bislang unbekannter Ursache hat es in einem Zimmer im ersten Stock in einer Obdachlosenunterkunft in Dachau am Dienstagnachmittag gebrannt. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die fünf Bewohner, die sich zur Zeit des Brandes in dem Haus befanden, waren beim Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte aus Dachau und Hebertshausen bereits im Freien. Der Brand konnte auf das Zimmer begrenzt werden, wie der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Dachau, Wolfgang Reichelt, mitteilte. Die Feuerwehrmänner mussten jedoch den Boden aufreißen, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht in die Hohlräume gedrungen war. Das verrußte Zimmer ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

In Flammen standen kleinere Einrichtungsgegenstände. Eine heruntergebrannte Kerze oder eine heiß gewordene Herdplatte konnten von den angerückten Feuerwehrleuten nicht ausgemacht werden, weshalb nun die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck in dem Fall die Ermittlungen übernommen hat.