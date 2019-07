23. Juli 2019, 22:05 Uhr In Dachau Jubiläumsturnier der TSV-Tennisabteilung

Der TSV Dachau 1865 feiert am Samstag, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, das 50-jährige Jubiläum seiner Tennisabteilung am Sportpark Ost. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr mit der Begrüßung der Gäste am Klubhaus und verschiedenen Rednern, wie der Sportverein mitteilt. Anschließend gibt es freies Tennis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (14.30 Uhr), Kaffee und Kuchen um 16 Uhr und Grillen um 18 Uhr. Danach bleiben die Besucher noch mit musikalischer Unterhaltung zusammen. Die Feierlichkeiten am Samstag und Sonntag beginnen jeweils um zehn Uhr mit einem Weißwurstfrühstück, anschließend findet das spannende Jubiläumsturnier statt. Am Abend werden die Sieger des Jubiläumsturniers mit Preisen geehrt.