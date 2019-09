Erste Orientierung in der Trauer um den Verlust eines Menschen bietet das Dachauer Forum am Sonntag, 29. September, um 15 Uhr. Wohin kann ich mich wenden? Was ist das Richtige für mich? Bin ich noch normal? Brauche ich Hilfe oder schaffe ich das alleine? Die Veranstaltung in der Ludwig-Ganghofer-Straße 4 gibt Antwort. Die Gebühr beträgt zehn Euro, Anmeldung unter Telefon 08131-99688-0.