Der Wetterbericht verspricht auch für das Wochenende Temperaturen von mehr als 20 Grad, so dass sich die Stadtwerke Dachau entschlossen haben, das Familienbad nicht nur am Donnerstag und Freitag, sondern auch am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, zu öffnen. Für alle Besucher gibt es an diesem Wochenende ermäßigte Preise: Von 12 bis 19 Uhr kostet der Eintritt nur zwei Euro. Wer schon vor 12 Uhr schwimmen will, kann das Hallenbad von 8 bis 12 Uhr nutzen. Dort gelten die normalen Preise. Die Sauna bleibt an beiden Tagen geschlossen.