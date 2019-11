Ein 18-jähriger Münchner hat in der Nacht auf Freitag um kurz nach Mitternacht in der Hermann-Stockmann-Straße in Dachau mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug angefahren, das dort parkte. Die Polizisten rochen Alkohol, als sie den 18-Jährigen anschließend vernahmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahranfänger musste sich Blut abnehmen lassen und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Wie die Dachauer Polizeiinspektion berichtet, entstand an beiden Fahrzeugen zusammen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 15 000 Euro.