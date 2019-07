15. Juli 2019, 22:00 Uhr In Dachau Betrunkener Autofahrer kracht in geparkten Pkw

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 26-Jährige mit seinem Pkw in der Sudetenlandstraße gegen ein geparktes Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Folglich wurde bei dem Mann eine Blutentnahme veranlasst, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholeinfluss. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf 20 000 Euro schätzt. Verletzt wurde durch die Karamolage niemand.