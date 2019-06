3. Juni 2019, 22:04 Uhr Im Zuge der Rathauserweiterung Anschub für die Aufstiegshilfe

ÜB-Fraktion will in einer Vorstudie alle Varianten prüfen lassen

Die ÜB-Fraktion greift begeistert die erneute Idee für eine Aufstiegshilfe aus der Unteren Stadt in die obere Altstadt auf. Wie am Freitag bekannt wurde, hat die Stadt Dachau hat das Hotel Zieglerbräu gekauft. Das direkt ans Rathaus angrenzende Gebäude mit seiner langen Geschichte als Brauerei und Gastwirtschaft soll zum Verwaltungsgebäude werden. Das Rathaus ist für die vielen Mitarbeiter und Abteilungen der stetig wachsenden Stadt viel zu eng. Mit den neuen Plänen taucht auch die seit mehr als zwanzig Jahren diskutierte Idee für einen Aufzug auf den Altstadtberg wieder auf. Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) bezeichnet eine solche Verbindung als "realistische Option". Die ÜB-Fraktion will das Vorhaben unterstützen, "da so die seit langem beklagte Zerrissenheit zwischen unterer Innenstadt und oberer Altstadt überwunden werden kann", wie Stadtrat Peter Gampenrieder schreibt.

Der OB-Kandidat hat bereits einen detaillierten Vorschlag formuliert. Im Zuge der Planungen für den Umbau solle auch gleich eine Vorstudie für eine Aufstiegshilfe erstellt werden. Dabei solle erst einmal geklärt werden, welche technische Lösung infrage komme: Seilbahn, senkrechter Aufzug mit Aussichtsplattform, Schrägaufzug, überdachte Rolltreppe - oder gar eine weitere Lösung? Dann sei natürlich festzustellen, was das kostet und was nach Kosten-Nutzen-Erwägungen am sinnvollsten ist. Schließlich müsse die Frage nach dem Betreiber gestellt werden. Ob das etwa die Stadt oder die Stadtwerke oder eine dritte Person sein sollten. Vor drei Jahren hatte das Bauamt Skizzen für eine Rathauserweiterung am Karlsberg am sogenannten Trinkgeld-Haus vorgelegt. Auch darin war ein Aufzug vorgesehen - dieser sollte laut damaliger Diskussion nicht nur zu den Rathaus-Öffnungszeiten, sondern möglichst immer nutzbar sein.