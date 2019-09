Im Zeitlbachtal bei Eisenhofen freut sich eine neugierige Rinderherde über Besuch. Rinder sind eines der ältesten und wichtigsten Nutztiere. Seit der Steinzeit belegen Darstellungen von Rindern in der Höhlenmalerei oder in Form von Kulturobjekten wie Vasen und Tonfiguren eine enge Beziehung zwischen Mensch und Wiederkäuer. Ungefähr 12,5 Millionen Rinder werden laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Deutschland gehalten, so wie auch diese Prachtexemplare.