Ein Sachverständiger für Energieeffizienz vom Bauzentrum München hält am Donnerstag, 14. November, im Wirtshaus am Erdweg um 19 Uhr einen Vortrag. Der Titel lautet: "Meine persönliche Energiewende: Energie effizient einsetzen in Haus und Haushalt". In dem zirka eineinhalbstündigen Vortrag erklärt der Experte vom Bauzentrum München, welche Energie benötigt wird, wie diese ins Haus kommt und wie Energie eingespart werden kann. Zudem werden auch Energieerzeugungsanlagen für Häuser und Wohnungen vorgestellt. Die Veranstaltung im Wirtshaus am Erdweg richtet sich insbesondere an Haus- und Wohnungseigentümer, aber genauso an Mieter.