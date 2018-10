5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Im Schlagabtausch "Du hast ja auch dein Standing"

Der eine ist bei der SPD, der andere bei der CSU. Beide sitzen seit zehn Jahren gemeinsam im Landtag. Martin Güll und Bernhard Seidenath darüber, wie es ist, wenn einer dem anderen immer die Show stiehlt

Interview von Viktoria Großmann und Thomas Radlmaier

Wenn es darum geht, Förderbescheide des Freistaates für Einrichtungen im Landkreis Dachau zu überbringen, hat Bernhard Seidenath (CSU) die Nase vorn. Doch an diesem Vormittag ist es umgekehrt. Martin Güll (SPD) betritt als erster die Redaktion der Süddeutschen Zeitung, wo man sich mit beiden Landtagsabgeordneten zum Doppelinterview verabredet hat. Zur Begrüßung verschenkt Güll Bierdeckel mit seinem Konterfei. Wenig später erscheint Seidenath. Auch er hat Bierfilzl mit seinem Gesicht dabei. Er legt sie auf den Tisch neben den Güll-Stapel. Der Schlagabtausch beginnt.

SZ: Sie kennen sich schon lange. Seit 2008 sitzen Sie gemeinsam im Landtag. Herr Güll, was hat Bernhard Seidenath in den vergangenen zehn Jahren erreicht?

Martin Güll: Der Kollege ist auf alle Fälle freundlich und fleißig. Was er geschafft hat, hat damit zu tun, was die Staatsregierung geschafft hat. Wir als SPD sind der Meinung, dass man mehr hätte schaffen können, zum Beispiel bei der Lehrerausstattung. Jede zehnte Unterrichtsstunde wird nicht ordentlich gehalten.

Bernhard Seidenath: Es ist wirklich ein gutes Miteinander. Was er erreicht hat, kann ich allerdings schlecht beurteilen. (überlegt lange) Unsere Themen sind verschieden. Du machst Bildungspolitik, ich Soziales und Gesundheit. Da sind wenig Berührungspunkte. Ich würde jetzt gern was Freundliches sagen ...

Güll: ...du musst dir nichts herauszwingen.

Seidenath: Für den Landkreis hat er aber schon etwas erreicht. Wichtig ist, dass wir für die Bürger des Landkreises an einem Strang ziehen. Und das läuft ganz gut.

Was haben Sie denn gemeinsam für den Landkreis Dachau erreicht?

Güll: Zum Beispiel das neue Polizeigebäude. Da haben wir beide nachgebohrt. Aber auch dass es genug Pflegekräfte gibt, treibt uns um. Oder das Thema dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Wir versuchen von Dachau aus, diesen Bau zu verhindern, so lange es geht.

Sie, Herr Güll, sind gegen die dritte Startbahn. Und Sie, Herr Seidenath?

Seidenath: Ich bin auch dagegen. In der CSU-Fraktion gibt es mit mir vier Kollegen, die Flagge zeigen.

Von 101 Abgeordneten sind das wenig.

Seidenath: Ja, aber Gegenfrage: Ist die Startbahn inzwischen gebaut?

Nein, aber das Thema ist präsent. Können Sie Ihre Kollegen noch überzeugen?

Seidenath: Markus Söder hat gleich nach seinem Amtsantritt gesagt, dass die Startbahn bis 2025 nicht gebaut wird. Ab 2025 werden wir schauen, ob der Bedarf da ist. Feststeht: Die nächsten sieben Jahre passiert da gar nichts.

Güll: Das würde ich nicht so unterstreichen. Es passiert nichts, weil die CSU ab dem 15. Oktober nicht mehr alleine regieren wird und außer der FDP alle Akteure gegen den Bau der Startbahn sind. Auch Söder hat klipp und klar gesagt, dass der Bau notwendig ist. Deshalb müssen wir weiter kämpfen.

Und wenn 2025 der Bedarf da ist?

Seidenath: Ich sehe den Bedarf nicht. Wenn er da wäre, müssten wir noch mal reden. Wir sind keine Flughafen-Gegner, sondern Startbahn-Gegner.

Da können Sie der SPD zustimmen. Aber wie ist es mit den kostenfreien Kinderbetreuungsplätzen?

Seidenath: Ich halte davon gar nichts. Wir würden dadurch nur die Großkopferten entlasten, die unsere Hilfe gar nicht brauchen. Zudem wäre es finanzpolitisch ein Fiasko, weil es unheimlich viel Geld kostet, das der Freistaat dann nicht mehr hat.

Güll: Da unterscheiden wir uns fundamental. Wir sehen Kitas als Bildungseinrichtungen. Und die sind kostenfrei zu stellen. Es käme auch niemand auf die Idee, für einen Schulbesuch Geld zu verlangen. Im Übrigen muss man sehen, dass die Großkopferten, wie Kollege Seidenath sie nennt, auch Steuern zahlen. Es wäre eine wirkliche Entlastung für den ganzen Mittelstand, wenn die Kita-Gebühren wegfielen, gerade in der Metropolregion München.

Dafür müssen Sie die Kommunen besser ausstatten. Woher nehmen Sie das Geld?

Güll: Wir haben beim Familiengeld gesehen, dass wir bis zu einer Milliarde Euro als freie Verfügungsmasse haben. Söder hat das als Wahlgeschenk verteilt. Wir haben zudem jahrelang das Betreuungsgeld bezahlt, das waren auch dreistellige Millionenbeträge. Wenn man das alles gegenrechnet, sind kostenfreie Kita-Plätze finanzierbar.

Seidenath: Kostenfreie Kita-Plätze wären genau so ein Wahlgeschenk.

Güll: Das ist eine Grundausstattung.

Seidenath: Das jetzige Modell ist gut. Die Kinderbetreuung ist eine kommunale Aufgabe. Der Staat zahlt freiwillig die Hälfte mit, das sind Milliardenbeträge. Wir justieren mit Familien- und Pflegegeld dort nach, wo die Menschen dringenden Bedarf haben. Bayern geht es finanziell nicht schlecht. Aber wir haben Schulden, die wir bis 2030 zurückbezahlt haben wollen. Wir müssen für eine Zeit vorsorgen, in der es Bayern nicht mehr so gut geht.

Güll: Das Familiengeld kommt genau zwei Jahrgängen zu Gute. Aber was macht der, der ein vier-, fünf-, oder sechsjähriges Kind hat?

Ein Interview, zwei Meinungen: Bernhard Seidenath (l.) und Martin Güll zu Besuch in der Redaktion der Dachauer SZ. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Seidenath: Die Zwei- und Dreijährigen bekommen es deshalb, weil Kinderkrippen viel höhere Beiträge verlangen als Kindergärten. Mit dem Familiengeld kann die Familie diese Beiträge refinanzieren. Oder man nimmt die 250 Euro, und betreut sein Kind selber. Das ist Wahlfreiheit.

Für viele Leute im Ballungsraum München gibt es keine Wahlfreiheit. Hier müssen Mann und Frau arbeiten, um Geld zu verdienen.

Seidenath: Die 250 Euro führen eher zur Wahlfreiheit zurück. Damit können Sie zumindest entscheiden, ob Sie Ihr Kind selber betreuen oder in eine Krippe geben.

Güll: Das ist keine Wahlfreiheit, das ist absurd. Das Familiengeld ist nett, aber nicht nachhaltig. Jede Gebühr, die ich nicht bezahlen muss, merke ich im Geldbeutel. Das können natürlich nicht der Freistaat und die Kommunen alleine stemmen. Aber es gibt eine Vorgabe aus der Berliner Koalition, dass der Bund unterstützt. Es ist wichtig, dass wir Schulden zurückbezahlen, aber dass Bayern schuldenfrei sein muss, ist kein Ziel.

Seidenath: Wir wollen nachfolgenden Generationen Chancen vererben und keine Schulden.

Die Bildung hat der Staat noch in der Hand. Die Themen Pflege und Wohnen nicht. Es gibt privatisierte Kliniken, die ihre Pfleger nicht ordentlich bezahlen. Und wir haben zu wenige Wohnungen. Müsste der Staat mehr regulieren?

Seidenath: Bei den Krankenhäusern liegt der Sicherstellungsauftrag bei den Landkreisen. Hier ist letztlich der Landkreis verantwortlich, egal ob privatisiert oder nicht. Wir haben einen Fachkräftemangel im Bereich der Pflege, was damit zusammenhängt, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will in der Pflegebranche Personaluntergrenzen einführen und hat aber auch klar gemacht, dass dadurch Betten wegfallen werden. Wenn medizinische Versorgung wegbricht, hat der Staat versagt.

Seidenath: Viele hören auf in der Pflege, weil sie sich überfordert fühlen. Die Spirale nach unten ist in Gang gesetzt. Diese Spirale muss man brechen durch Mindestpersonalschlüssel. Das ist der Hintergedanke: Dass man die Arbeitsbedingungen der Pfleger verbessert, damit sich wieder mehr Menschen für diesen Beruf entscheiden.

Güll: Die Krankenhausversorgung ist eine Grundversorgung. Und die kann nicht dem Markt unterworfen sein. Wir sehen hier in Dachau mit Helios, dass es um den Profit geht und nicht um die Frage, wie die Pflege ausgestattet ist. Unterm Strich brauchen wir eine Rückkehr zu stabilen Verhältnissen jenseits der Privatisierung. Das wird auch in Dachau anstehen.

Und das Wohnungsproblem?

Güll: Auch hier gilt: Der Markt wird das nicht regeln. Wir sind keine freie, sondern eine soziale Marktwirtschaft. Der Staat muss sich darum kümmern, dass die Menschen unter vernünftigen Bedingungen ein Dach über dem Kopf haben. Es ist richtig, dass die Kommunen bezahlbaren Wohnraum schaffen, aber der Staat kann sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Deswegen ist es unverständlich, dass die GBW-Wohnungen verkauft wurden.

Seidenath: Der Untersuchungsausschuss bestätigte, dass die GBW-Wohnungen verkauft werden mussten. Damals hatte auch die Opposition nichts dagegen und jetzt kurz vor der Wahl, stellt man fest: Hoi...da ist ja eine Wohnung verkauft worden, furchtbar. Übrigens: Die Wohnungen sind noch da, sie sind auch bewohnt und die Preise sind auch nicht explodiert. Wir werden mit Bayernheim staatliche Wohnungen bauen, auch hier in Dachau, wenn das alte Polizeigebäude weg ist, werden Wohnungen für Staatsbedienstete errichtet. Das Wohnungsproblem lindern soll auch die Genossenschaft, die ich angestoßen habe, um die 1800 leerstenden Wohnungen im Landkreis für Angehörige sozialer Berufe bereitzustellen. Das kommt jetzt.

Güll: Rechtzeitig noch vor der Wahl.

Seidenath: Man kann machen, was man will, für dich ist es immer ein Wahlgeschenk.

Güll: Die Idee ist gut, ob das erfolgreich sein wird, ist die andere Frage, weil es immer noch private Eigentümer sind, die jetzt den Weg über die Genossenschaft gehen müssen. Der Private kann seine Wohnung ja nur deshalb so teuer vermieten, weil genügend Leute Schlange stehen. Wenn mehr öffentlicher Wohnraum vorhanden ist, wird sich der Markt regulieren. Wir müssen das nachholen, was man Jahrzehnte lang versäumt hat.

Versäumen ist ein gutes Stichwort. Sie gehören beide ehemaligen Volksparteien an.

Beide gleichzeitig: Wieso ehemalig?

Sagen Sie es uns.

Güll: Eine Volkspartei ist keine Frage der Prozente, sondern, ob man die Gesellschaft abbildet. Die SPD bedient noch immer ein breites Spektrum. In der Tat: Wir haben zu wenig Prozente. Wir müssen deutlich machen, dass wir auf allen Ebenen vernünftige Politik machen. Es würde uns nicht schaden, wenn wir in Bayern auch mal Verantwortung hätten.

Seidenath: Der CSU kann man den Charakter einer Volkspartei nicht absprechen. Wir greifen weit in das linke und weit in das rechte Spektrum hinein. Die Bindung im Landtag, Bezirkstag, Bundestag, Europaparlament und in kommunalen Gremien ist ein Abbild für die Stärke der Partei.

Laut aktuellen Umfragen hat die CSU im Vergleich zur vergangen Landtagswahl 15 Prozentpunkte verloren.

Seidenath: Wir hatten mehrere Themen, die polarisiert und die Menschen an den Rändern verschreckt haben. Ein Hauptpunkt ist, dass die Bindungskraft der Parteien nicht mehr so stark ist wie früher. Eine Strömung im Volk ist: Mir passt etwas nicht, also wechsle ich die Partei und suche mir etwas anderes. In der Gesellschaft hat man diese Hartnäckigkeit nicht mehr, bei einer Partei zu bleiben. Aber wir müssen zusammen stehen.

Sind Sie eigentlich sauer auf ihre Kollegen in Berlin? Sie sind schließlich ein Sachpolitiker, während andere nur Zirkus veranstalten.

Seidenath: Ich kann daran nichts ändern. Wenn wir mit unseren bayerischen Themen nicht öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen, muss man damit zurechtkommen. Ich versuche das geradezurücken, wo es geht.

Freuen Sie sich auf Ilse Aigner als Ministerpräsidentin?

Seidenath: Die Diskussion ist durch.

Güll: Wollen wir eine Wette abschließen, was am 15./16. Oktober passiert?

Seidenath: Ich spekuliere nicht.

Güll: Ich persönlich kann mir eine Regierungsbeteiligung unter Markus Söder nicht vorstellen. Aber Ilse Aigner habe ich als kompetente und umgänglich Frau kennengelernt.

Seidenath: Was in Markus Söders Regierungserklärung steckt, ist schon...

Güll: ... viel Schall und Rauch.

Seidenath: ... ein Feuerwerk an guten Ideen.

Güll: Das waren fast nur Ankündigungen. Er hat 4000 Lehrer versprochen und 400 stehen im Haushalt drin. Er kann gar nichts umsetzen.

Seidenath: Und wenn wir was umsetzen, ist es wieder ein Wahlgeschenk. Du musst dich schon entscheiden: Entweder es wird etwas umgesetzt oder es sind Wahlgeschenke.

Söder wird vielleicht der erste Ministerpräsident sein, der ein Parlament mit sieben Fraktionen führen muss. Er sagte, das wäre schlecht für die Demokratie. Warum wäre das so, Herr Güll?

Güll: Natürlich wären politisch klare Verhältnisse einfacher. Doch Demokratie ist kein Ponyhof. Ich glaube, der CSU tut es gut, wenn sie mal auf andere Parteien hören muss. Auch die anderen Fraktionen haben gute Ideen. Das interessiert die CSU im Moment bloß nicht. Insofern bin ich froh, dass die absolute Mehrheit Geschichte sein wird.

Seidenath: Was für eine Schallplatte. Wenn die Zersplitterung des Parlamentes jemandem schadet, dann der SPD, weil sie weniger gehört wird, wenn noch drei andere da sind, die auch noch was zu sagen haben. Das Problem sind nicht die vielen Meinungen, sondern dass es schwieriger wird, Kompromisse zu finden. Ich bin fest überzeugt, dass das Land deswegen so gut regiert ist, weil man sich intern in der CSU durch eine absolute Mehrheit streiten und einigen konnte. Wir brauchen nicht von außen auch noch jemanden. Bayern ist sehr gut gefahren mit einer absoluten Mehrheit. Uns geht es so gut wie wenig anderen auf dieser Erde.

Trotzdem werden Sie sich mit neuen Kollegen auseinandersetzen müssen. Wie werden Sie mit der AfD umgehen?

Güll: Professionell. Klar ist aber: Es wird keine Gemeinsamkeiten geben. Provozieren darf man sich nicht lassen. Man muss so gute Politik machen, dass das ein einmaliges Erlebnis wird.

Seidenath: Das eint uns. Wenn man die völkischen, rassistischen oder extrem nationalistischen Meinungen hört, dann wird einem schlecht. Die AfD ist eine unbayerische Partei.

Sie sind beide seit 2008 im Landtag und Abgeordnete für den Landkreis Dachau. Wie ist das eigentlich, wenn da immer einer ist, der einem die Show stiehlt?

Seidenath: Wir haben uns gut arrangiert, du hast ja auch dein Standing in der Bevölkerung. Aber die Leute wissen, dass die CSU die bessere Politik macht als die SPD.

Güll: Mich stört, wenn die Verdienste des Freistaates immer vom Herrn Stimmkreisabgeordneten verkündet werden, obwohl es ganz normale Abläufe sind, wenn zum Beispiel Zuschussanträge weitergegeben werden, weil eine Schule gebaut wird. Da schmunzel ich immer, dass der Herr Kollege Seidenath von der CSU den Förderbescheid überbringt.

Seidenath: Weißt du woran das liegt?

Güll: Weil du es immer fünf Minuten eher erfährst als ich.

Seidenath: Nein, weil du den Haushalt abgelehnt hast.

Güll: Was ich mir schon wünschen würde: Dass wir konstruktiver im Gespräch sind, wenn es um Fachgebiete geht wie zum Beispiel um Bildungspolitik. Also wenn wir auch mal die eine oder andere Idee gemeinsam beraten würden. Es gibt auch gute Ideen auf der anderen Seite. Aber wir können nicht immer einer Meinung sein, sonst wären wir in einer Partei.

Seidenath: Ginge schon, ich habe einen CSU-Mitgliedsantrag dabei (zieht einen Antrag aus der Anzugtasche).