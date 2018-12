7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Im Ortszentrum Nackter Radler gefasst

Einiges Aufsehen hat ein 30-Jähriger am Donnerstag in Karlsfeld erregt. Trotz winterlicher Temperaturen radelte der Mann nackig durch den Ort. Entrüstete Passanten riefen sogleich die Polizei an. Doch eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Erst nach einigen Stunden tauchte der 30-Jährige wieder splitternackt auf. Ein Polizist musste einigen sportlichen Eifer entwickeln, um den Obdachlosen, der mit seinem Rad flüchten wollte, zu verfolgen. Ein zweites Mal wollte der Beamte ihn nicht entwischen lassen, und so lief er ihm einige Zeit auf dem Gehweg der Münchner Straße hinterher, bevor es ihm gelang den Radler einzuholen und festzuhalten. Nun ist der 30-Jährige im Klinikum Fürstenfeldbruck.