24. Juli 2019, 21:28 Uhr Im Oktober Die Gesichter hinter den Geschichten

Das Literaturfest "Dachau liest" ist zu einer Institution im kulturellen Leben der Stadt geworden. In diesem Jahr tragen wieder namhafte Autoren aus ihren Werken vor und präsentieren damit ein Programm, das so bunt wie brisant ist

Von Gregor Schiegl, Dachau

Gut besucht sind die Lesungen in der Stadtbücherei. (Foto: Toni Heigl)

Das Literaturfest "Dachau liest" hat sich längst zu einer festen Größe im Kulturleben der Stadt entwickelt. Im Oktober ist es wieder so weit. Auch diesmal gibt es einen bunten Strauß an Geschichten, vom Krimi mit politischer Brisanz über das Kinderbuch mit heldenhafter Katze, einer neuen Folge aus Andrea Sawatzkis komödiantischer Bundschuh-Reihe, Einblicke in die Welt der Rockstars, einen Roman der Mut macht und eine kritische Bestandsaufnahme zum Rollenmodell in traditionellen islamischen Familien. Bei der Zusammenstellung des Programms war auch diesmal wieder Literaturagent Thomas Kraft federführend. Er führt auch durch alle Veranstaltungen für Erwachsene. Karten gibt es bereits jetzt in der Stadtbücherei Dachau, der Tourist-Information der Stadt Dachau sowie allen Vorverkaufsstellen von München Ticket. Der Eintritt in die Kinderbuchlesung ist frei. Und das erwartet die Besucher:

Begegnung mit James Brown

Fritz Egner. (Foto: Catherina Hess)

Fritz Egner ist ein alter Hase in der Radioszene: Der Kultmoderator Fritz Egner, den man heute noch jeden Freitag auf Bayern 1 mit "Hits & Fritz" hören kann, erzählt von seinen Begegnungen mit James Brown, Prince, Diana Ross, Lionel Richie und vielen weiteren Stars der Soul- und Popmusik. Seit vier Jahrzehnten ist Fritz Egner auf Du und Du mit den Größten der Musikgeschichte. Angefangen hat alles mit einem Job als Studiotechniker bei AFN, der Sender, der den Musikgeschmack einer ganzen Generation prägte. Bei Warner Brothers lernte er das Business hinter den Kulissen kennen. Und er traf sie alle, bei Konzerten, zu Interviews backstage und im Studio. Fritz Egner präsentiert "Mein Leben zwischen Rhythm & Blues" am 8. Oktober um 20 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus.

Von Frauen und Paschas

Necla Kelek. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Necla Kelek warnt in ihrem neuen Debattenbuch "Die unheilige Familie" davor, dass muslimische Frauen inmitten unserer modernen Gesellschaft Unrecht erleiden. Gefangen in der islamischen Familientradition, könnten sie ihre Grundrechte nicht wahrnehmen, ihre Kinder seien dem Patriarchat ausgeliefert. Kelek fordert einen politischen Neuansatz, um echte Integration zu fördern und eine Parallelgesellschaft in Deutschland zu vermeiden. Necla Kelek ist eine deutsch-türkische Sozialwissenschaftlerin, Publizistin, Frauenrechtlerin und Islamkritikerin türkischer Abstammung. Die Soziologin, Frauenrechtlerin und Bestseller-Autorin liest am 9. Oktober um 20 Uhr in der Stadtbücherei aus "Die unheilige Familie".

Schrittweise zurück ins Leben

Isabel Bogdan, deren Roman "Der Pfau" ein großer Bestseller wurde, beschreibt in ihrem neuen Buch den Weg einer Frau, die nach langer Zeit der Trauer wieder Mut fasst und ihren Lebenshunger und Humor zurückgewinnt. Das Laufen ist dabei Mittel und Zweck. So wie das Laufen zu Beginn mühsam ist und immer Überwindung kostet, so tut sich auch die Ich-Erzählerin schwer, zunächst Schritt zu fassen und wieder in Bewegung zu kommen. Mit den zunehmenden Distanzen und der zunehmenden Leichtigkeit beim Laufen nimmt auch das Schicksal der Läuferin mehr und mehr Kontur an. Isabel Bogdan liest am 10. Oktober um 20 Uhr in der Stadtbücherei.

Fallner ermittelt

Franz Dobler. (Foto: Ralf Illig/oh)

In seinem dritten Fall würde Ex-Polizist Fallner sich lieber aus der Sicherheitsfirma seines Bruders verabschieden - und landet im Labyrinth deutscher Probleme. Mit seinem jüdischen Partner Landmann soll er einen islamistischen Attentäter aufspüren, auf den ein Kopfgeld von zwei Millionen ausgesetzt ist. Der Gesuchte hält sich angeblich in München auf. Dabei ist nicht mal klar, von wem der Hinweis eigentlich kommt. Könnte es sein, dass die private Sicherheitsfirma nur benutzt wird? Von rechtsradikalen Seilschaften in staatlichen Sicherheitsbehörden vielleicht? Zum Glück hat Fallner besten Polizeikontakt: seine Frau Jaqueline, Hauptkommissarin. Franz Dobler wurde 2015 für Fallners ersten Fall "Ein Bulle im Zug" mit dem Deutschen-Krimi-Preis ausgezeichnet. Am 11. Oktober um 20 Uhr liest er in der Stadtbücherei aus "Ein Schuss ins Blaue".

Das Ende der Belle Époque

Petra Hartlieb. (Foto: Sebastian Reich)

In ihrem neuen Roman "Sommer in Wien" beschreibt Petra Hartlieb die Geschichte einer Wiener Buchhandlung und die letzten Sommer der Belle Époque in den Jahren 1912 bis 1914. Im Mittelpunkt der Ereignisse steht das Buchhändlerehepaar Marie und Oskar. "Sommer in Wien" setzt als dritter Teil nun "Winter in Wien" und "Frühling in Wien" fort. Petra Hartlieb übernahm 2004 mit ihrem Mann selbst eine Wiener Traditionsbuchhandlung im Stadtteil Währing. Die Autorin liest am 12. Oktober um 20 Uhr in der Stadtbücherei aus "Sommer in Wien".

Neues von Gundula Bundschuh

Andrea Sawatzki. (Foto: Gregor Fischer/dpa)

Andrea Sawatzki gehört zu den bekanntesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen. Nach ihrem Spiegel-Bestseller "Ein allzu braves Mädchen" erschien die Weihnachtskomödie "Tief durchatmen, die Familie kommt" und zwei weitere Romane, in denen die hinreißende Gundula Bundschuh die Heldin ist. Endlich bietet sich für Gundula die Gelegenheit, auf eigenen Füßen zu stehen. Matz' Lehrerin fällt aus - und Gundula soll für sie einspringen. Eine Herausforderung, der sich Gundula kurz entschlossen stellt. "Andere machen das beruflich" heißt der Band, aus dem Andrea Sawatzki am 13. Oktober um 15 Uhr in der ASV-Halle Dachau liest.

Flauschiger Superheld

Wie gut, dass Robin Cat auf der Insel Mumpitz als echter Abenteurer und größter Superheld aller Zeiten bekannt ist. Denn dort gibt es immer jemanden, der Hilfe benötigt. Natürlich hat der flauschige Held, auch Freunde, die ihm helfen. Christian Seltmann liest am 10. Oktober um 15 Uhr in der Stadtbücherei Dachau aus "Robin Cat - Wilde Fahrt ins Abenteuer". Das Buch ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren.