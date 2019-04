25. April 2019, 22:15 Uhr Im Mai Tanzkurs für Anfänger

Die Volkshochschule veranstaltet ab 3. Mai an fünf Freitagen in Folge einen Tanzkurs jeweils von 10 bis 11.30 Uhr im Gymnastikraum der SpVgg Röhrmoos. Kursleiterin ist Elisabeth Einsiedler, sie zeigt einfache Übungen aus Movement Concept oder Contactdance. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine Anmeldung ist nötig unter www.vhs-roehrmoos.de, per Mail an bildung@vhs-roehrmoos.de oder unter Telefon 08139/994138.