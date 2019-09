Die zweite Veranstaltung aus der Reihe "Bildung durch Ehrenamt" stellt das Thema "Unterstützung bei den Hausaufgaben" in den Mittelpunkt. Passend zum Start des neuen Schuljahrs geht es um die Möglichkeiten, sich im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit im Bereich der Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Fluchthintergrund zu engagieren. Zur Infoveranstaltung am Donnerstag, 26. September um 19 Uhr in den Räumen der Außenstelle Ehrenamt, Bildung, Integration (EBI) in der Konrad-Adenauer-Str. 15 sind alle Interessierten eingeladen. Auch, wenn noch keine Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder in der pädagogischen Betreuung bei den Hausaufgaben vorliegen, gibt es die Möglichkeit sich zu engagieren. Im Rahmen der Veranstaltung haben Interessierte die Chance, einen ersten Einblick zum Thema Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund zu gewinnen und im Austausch mit erfahrenen Helfern auch die Praxis kennenzulernen und auch Lehrer aus Grund- und Mittelschulen erzählen, welche Möglichkeiten des Engagements es gibt. Alle Ehrenamtlichen übernehmen in der Regel ein Mal pro Woche einen Termin, an dem sie das Angebot leiten. Gearbeitet wird im Team. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist unter integrationslotse@lra-dah.bayern.de oder unter 08131 741 875 möglich.